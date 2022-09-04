Шмигаль зазначив, що політики говорили про зброю, фінанси, санкції, провокації росії на ЗАЕС, наша інтеграцію в ЄС, перемогу та відбудову України.

Важливо Є негативні наслідки для Німеччини, – Штайнмайєр обурився тісними зв'язками Шредера з Росією

Український прем'єр констатував, що для перемоги та вигнання окупантів з наших земель Україні потрібно ще більше важкого озброєння від союзників.

Реактивні системи залпового вогню MARS II та самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, які передала Німеччина, гарно показали себе на полі бою, і ми сподіваємося на збільшення поставок важкого озброєння,

– наголосив Шмигаль.

За його словами, восени Україна очікує отримати надсучасну систему ППО німецького виробництва IRIS-T. Наша країна розраховує, що Німеччина стане одним з лідерів у процесі розбудови протиповітряної оборони.

Яку ще підтримку Україна очікує від Німеччини

Шмигаль зауважив, що ще одним елементом підтримки України у цій війні стала фінансова допомога міжнародних партнерів.

"Цього тижня ми очікуємо черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 5 мільярдів євро. Це допоможе забезпечити стійкість нашої економіки, підтримку армії та проходження опалювального сезону", – додав український прем'єр-міністр.

Серед інших важливих тем – план відновлення України, який необхідно починати реалізовувати вже зараз. Україна вже почала робити:

негайний ремонт критичної інфраструктури,

відбудова лікарень,

шкіл і житла.

У 2023 році кошти та зусилля потрібно збільшувати в десятки разів, і ми впевнені, що Німеччина та ЄС будуть лідерами в цьому питанні. Президент Штайнмаєр вкотре запевнив, що Німеччина буде пліч-о-пліч з Україною для того, аби забезпечити нашу перемогу,

– підсумував він.

Як минула зустріч Шмигаля зі Штайнмаєром: дивіться відео

Останні заяви Німеччини

На саміті "Великої сімки" у Німеччині нещодавно обговорили питання війни Росії з Україною. Початком події стала зустріч канцлера Олафа Шольца з американським президентом Джо Байденом, який наголосив, що Німеччина та США мають спільно протидіяти Кремлю. Шольц запевнив, що Німеччина допомагатиме Україні. Він заявив – Захід разом та об'єднаний.

Це наш чіткий сигнал президенту Путіну,

– зазначив Шольц.

Раніше канцлер пояснив, чому Німеччина затримує важке озброєння для України. Він зазначив, що українські військові повинні пройти навчання, щоб могти ефективно користуватися зброєю. Шольц запевнив – Україна отримає все, що він обіцяв.