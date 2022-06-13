За його словами, мовиться про важке озброєння. Тож українським захисникам потрібно пройти навчання, щоб ним ефективно користуватися.

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Шольц пояснив затримки німецького озброєння для України

Канцлер Німеччини відкидає звинувачення у ваганнях з постачанням зброї для України. Він зазначив, що бійців ЗСУ потрібно підготувати, щоб вони могли використовувати "сучасні та складні системи озброєння".

Мовиться про дійсно важке обладнання. Ви повинні вміти ним користуватися, ви повинні бути підготовлені для цього, це зараз і відбувається у Німеччині,

– зазначив Шольц.

Він наголосив, що усю зброю, яку обіцяли, доставлять. Наразі її готують до відправлення.

"Я думаю, було б дуже добре, якби ті чи інші двічі подумали, перш ніж висловити свою думку на ту чи іншу тему", – відповів канцлер на критику про тривалі терміни постачання.

Нещодавно посол України в Німеччині Андрій Мельник зазначив, що дуже прикро, що поставки німецької зброї надходять надзвичайно повільно.

"Тому ми сподіваємося, що уряд нарешті натисне педаль газу, щоб масово збільшити масштаби та темпи для України для відбиття великого наступу Росії на Донбасі", – додав посол.

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Обіцяні Німеччиною РСЗВ і ППО Україна отримає хіба взимку

Німеччина не поспішає з постачанням РСЗВ, а також ППО для України. Якщо їх і привезуть, то лише у листопаді – грудні. Зокрема, систему Iris-T зможуть надати наприкінці осені або на початку зими. Причиною цьому є те, що її раніше замовив Єгипет. Тому необхідно спочатку відмовитися від цього замовлення, щоб можна було обговорювати відправлення установок до України.

Також складною є історія з бронетехнікою. Німці повинні були надати грекам 50 сучасніших БМП Marder. Натомість з Афін Україні надіслали б старіші моделі БМП-1. Проте у Греції поки не поспішають їх надавати, адже хочуть спершу отримати обіцяне Німеччиною. Це теж затягнеться до зими.

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