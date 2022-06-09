Як пишуть ЗМІ, поставки озброєння можуть відкласти аж до листопада – грудня. Відомо, що мовиться точно про місяці затримок.

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Система Iris-T буде готова не раніше листопада

Система Iris-T, надання якої анонсував канцлер Шольц, може бути готова не раніше листопада, або навіть грудня. Раніше Iris-T була замовлена Єгиптом, який тепер має відмовитись від неї на користь України.

"Заглох" обмін бронетехнікою між греками та німцями

Загальмував і обмін бронетехнікою між Грецією та Німеччиною. Німці мали передати грекам 50 БМП Маrder, а Афіни, відповідно, доправити в Україну старіші моделі БМП-1.

Проте Греція може доправити в Україну свою бронетехніку, яка до того ж розміщена на різних островах, лише тоді, коли отримає готові до використання німецькі відповідники. За попередніми прогнозами, це може статись восени або навіть взимку.

Важливо! Такі складні схеми, пишуть ЗМІ, неабияк здивували виробника Rheinmetall, який хотів продати Marder напряму Україні.

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Є проблеми із РСЗВ Mars II

Виникли труднощі і з переданням реактивної системи залпового вогню Mars II. Проте, пишуть ЗМІ, є проблеми з їхнім функціонуванням. Також вони не можуть стріляти американськими та британськими боєприпасами, отож доведеться міняти програмне забезпечення.

Обіцянки Німеччиною зброї: останні новини

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца за телефонні розмови з Володимиром Путіним. Він зазначив, що ці перемовини ні до чого не призведуть.

Незважаючи на заяви канцлера Шольца, ЗМІ пишуть, що Берлін не надав українцям взагалі важкого озброєння.

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук під час зустрічі просив Шольца про надання зброї і після цього наголосив, що "крига скресла".

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт запевнила, що Берлін розраховує на довгострокову підтримку України. Вона відкинула звинувачення у тому, що німці затягують з військовою допомогою.

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