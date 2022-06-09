За допомогою цієї зброї ЗСУ повернуть під наш контроль значні позиції на Півдні, заявив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Це лише питання часу.

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Ми матимемо (більший) успіх. Ми говоримо про артилерію. У нашому регіоні це вже працює,

– наголосив Кім.

Він не уточнив, які саме західні артилерійські системи працюють на Миколаївщині. Однак додав, що українські сили дійсно досягли "деяких успіхів" за останні тижні в контратаці в сусідній Херсонській області.

На думку губернатора, щоб зробити значні прориви на Півдні, Україна потребуватиме більше живої сили. Це можна забезпечити шляхом звільнення сил на Сході, або шляхом додаткової мобілізації.

Загроза для Миколаєва та Запоріжжя

Миколаївщина залишається одним із двох регіонів, які зберігають значний вихід до Чорного моря. Кім зазначив, що останніми тижнями зосередили значну частину своїх ресурсів на боротьбі за Донбас. Однак чорноморське узбережжя теж має вирішальне значення для забезпечення економіки країни.

За словами Кіма, існує ризик того, що Росія здійснить новий наступ на Миколаїв та Запоріжжя.

Зброя від Заходу: останні новини

Від початку повномасштабного вторгнення весь цивілізований світ підтримує Україну зброєю. Наприклад, США для цього схвалили ленд-ліз.

Також активно допомагають Україні Велика Британія, країни Балтії та Польща. Остання, зокрема, планує підписати один з найбільших за останні три десятиліття договір про постачання зброї Україні.

планує підписати один з найбільших за останні три десятиліття договір про постачання зброї Україні. 6 червня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтвердив передачу Україні реактивних систем залпового вогню – M270.

Президент Володимир Зеленський розповів, що для того, аби вести потужний наступ, в України має бути в 10 разів більше техніки та військових. Тому й для нас так важлива підтримка Заходу.

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