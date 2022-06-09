С помощью этого оружия ВСУ вернут под наш контроль значительные позиции на Юге, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Это лишь вопрос времени.

К теме Россия в ближайшие месяцы может начать наступление на Николаев и Запорожье, – Ким

У нас будет (больший) успех. Мы говорим об артиллерии. В нашем регионе это уже работает,

– подчеркнул Ким.

Он не уточнил, какие западные артиллерийские системы работают на Николаевщине. Однако добавил, что украинские силы действительно добились "некоторых успехов" за последние недели в контратаке в соседней Херсонской области.

По мнению губернатора, чтобы совершить значительные прорывы на Юге, Украина потребует больше живой силы. Это можно обеспечить путем освобождения сил на Востоке или путем дополнительной мобилизации.

Угроза для Николаева и Запорожья

Николаевщина остается одним из двух регионов, сохраняющих значительный выход к Черному морю. Ким отметил, что в последние недели сосредоточили значительную часть своих ресурсов на борьбе за Донбасс. Однако черноморское побережье тоже имеет решающее значение для обеспечения экономики страны.

По словам Кима, существует риск того, что Россия совершит новое наступление на Николаев и Запорожье.

Оружие от Запада: последние новости

С самого начала полномасштабного вторжения весь цивилизованный мир поддерживает Украину оружием. К примеру, США для этого одобрили ленд-лиз.

Также активно помогают Украине Великобритания, страны Балтии и Польша. Последняя, в частности, планирует подписать один из самых больших за последние три десятилетия договор о поставках оружия Украине.

планирует подписать один из самых больших за последние три десятилетия договор о поставках оружия Украине. 6 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил передачу Украине реактивных систем залпового огня – M270.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что для того чтобы вести мощное наступление, у Украины должно быть в 10 раз больше техники и военных. Поэтому и для нас столь важна поддержка Запада.

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