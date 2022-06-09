Глава Николаевской областной военной администрации подчеркнул, что западные артиллерийские системы уже меняют ситуацию на фронте. Поэтому когда будет деоккупирован Юг, в частности, и Херсонщину – только вопрос времени.

Кстати Николаев снова обстреливали из "Ураганов" посреди ночи

В нашем регионе это (применение западного оружия – 24 канал) уже работает,

– подчеркнул Ким.

Почему может быть наступление на Николаев и Запорожье

Губернатор отметил, что Николаевщина – один из двух регионов, сохраняющих значительный выход к Черному морю. Однако он добавил, что украинские силы достигли "некоторых успехов" в последние недели в контратаке в соседней Херсонской области.

В последние недели активные бои идут на Донбассе, агрессор сосредотачивает там большинство своих сил. Однако судьба черноморского побережья имеет решающее значение для обеспечения будущего экономического страны.

Ким считает, чтобы сделать значительные прорывы на Юге, Украине, вероятно, понадобится больше живой силы – либо путем освобождения сил на востоке, либо путем дополнительной мобилизации. По мнению губернатора, Киев осознает, что все еще существует риск того, что Россия совершит новое наступление на крупные города, то есть на Николаев и Запорожье.

Какая ситуация на Юге

ВСУ уверенно продвигаются в Херсонской области. Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что под Херсоном наши военные ушли в контрнаступление и "похоронили" российскую БТГ. Поэтому Россия перебросила часть войск из Запорожья, вероятно, на Херсонщину.

Николаевскую область продолжают обстреливать. В ночь на 8 июня враг снова накрыл "Ураганом" Николаев. Оккупанты проводили воздушную разведку Николаевщины, привлекая беспилотник типа "Орлан-10", сбитый украинскими защитниками.

Кроме того, сохраняется угроза ракетных ударов. 3 надводных и 1 подводный носитель ракетного вооружения находится в готовности к нанесению ракетных ударов. Итак, 28 "Калибров" наготове.

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