Глава Миколаївської обласної військової адміністрації наголосив, що західні артилерійські системи вже змінюють ситуацію на фронті. Тому коли буде деокуповано Південь, зокрема, й Херсонщину, – лише питання часу.

До речі Миколаїв знову обстрілювали з "Ураганів" посеред ночі

У нашому регіоні це (застосування західної зброї – 24 канал) вже працює,

– наголосив Кім.

Чому може бути наступ на Миколаїв та Запоріжжя

Губернатор зауважив, що Миколаївщина – один з двох регіонів, які зберігають значний вихід до Чорного моря. Проте він додав, що українські сили досягли "деяких успіхів" протягом останніх тижнів у контратаці в сусідній Херсонській області.

Останніми тижнями активні бої йдуть на Донбасі, агресор зосереджує там більшість своїх сил. Однак доля чорноморського узбережжя має вирішальне значення для забезпечення економічного майбутнього країни.

Кім вважає, для того, щоб зробити значні прориви на Півдні, Україні, ймовірно, знадобиться більше живої сили – або шляхом звільнення сил на сході, або шляхом додаткової мобілізації. На думку губернатора, Київ усвідомлює, що все ще існує ризик того, що Росія здійснить новий наступ на великі міста, тобто на Миколаїв та Запоріжжя.

Яка ситуація на Півдні

ЗСУ впевнено просуваються на Херсонщині. Радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що під Херсоном наші військові пішли у контрнаступ і "поховали" російську БТГ. Через це Росія перекинула частину військ з Запоріжжя, ймовірно, на Херсонщину.

Миколаївську область продовжують обстрілювати. У ніч на 8 червня ворог знов накрив "Ураганом" Миколаїв. Окупанти проводили повітряну розвідку Миколаївщини, залучивши безпілотник типу "Орлан-10", який збили українські захисники.

Крім того, зберігається загроза ракетних ударів. 3 надводних та 1 підводний носій ракетного озброєння перебуває в готовності до нанесення ракетних ударів. Отже, 28 "Калібрів" напоготові.

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