Відповідну інформацію радник глави Офісу Президента розповів ввечері 8 червня. Також він повідомив, що Росія перекинула частину військ з Запоріжжя, ймовірно, на Херсонщину.

Зауважте РНБО засідала через причини окупації Півдня, чому це відбулося – наразі неясно, – Данілов

ЗСУ пішли в контрнаступ

Олексій Арестович пояснив, що росіяни на Запоріжжі вкопали танки Т-62, а також зняли частину військ перекинули, ймовірно, у напрямку Херсона.

Радник Андрія Єрмака пояснив, що на Херсонщині у ворога неприємності. Після дводенної паузи, коли наші відбили атаку ворога, пішли в контрнаступ.

У цих спробах похоронили десь батальйонно-тактичну російську групу. Скажімо так, є вбиті, поранені, техніка (пошкоджена – 24 канал),

– розповів Арестович.

Додав, що наші військові просунулись вперед в сторону Херсона. Радник глави Офісу Президента пояснив, що у росіян певне не вистачає військ, адже вони перекидають їх з дуже важливого для них Запорізького напрямку.

Виходячи з чинної інформації, Олексій Арестович розповів, що відбулась зміна характеру війни – росіяни втрачають сили та можливості. Поки вороги це роблять, їм однаково треба виконувати основні завдання й це дуже неприємна для них історія. Радник Єрмака припустив, що росіян ми переоцінили.

Останні новини щодо Півдня України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, що РНБО засідала через причини окупації Півдня, чому це відбулося – наразі неясно. Тільки додав, що це питання – доволі складне, проте складно буде й без відповіді. Тому запевнив, що обов'язково отримають відповідь про те, чому так сталося та хто приймав ті чи інші рішення.

Росія роздала зрадникам по 10 тисяч рублів. Так звані "гроші" пропонували в обмін на підпис у так званому опитуванні для імітації підтримки місцевого населення щодо приєднання до Росії. Проте виявилось, що колаборантам видали фальшиві гроші.

Окрім того, вороги на Херсонщині почали обманом вишукувати патріотів України. Перевдягнувшись в українську форму, росіяни ходили у помешкання людей та випитували у них про розташування російських військ. Коли люди здавали позиції росіян, ті їх забирали з дому та вивозили у невідомому напрямку.

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