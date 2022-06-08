Про це повідомили у 72 механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Таким способом окупанти намагаються виявляти патріотів України.

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Патріотів загарбники вивозять у невідомому напрямку

Як усе це відбувається? Спочатку російські військові переодягаються в українську форму. Після цього вони підходять до місцевих мешканців. Їх запитують про місця, де розташовані російські блокпости.

Зроблено це для того, щоб виявляти проукраїнськи налаштованих містян. Після цього тих, хто проявив свою патріотичну позицію, загарбники вивозять у невідомому напрямку.

Окупанти готуються на Херсонщині святкувати "день Росії"

Російські загарбники продовжують насаджувати все своє на тих територіях, які вони окупували. В оперативному командуванні "Південь" зазначили, що на Херсонщині вже готуються святкувати "день Росії". Зазначимо, що цей шабаш відбудеться 12 червня.

Цікаво, що в самому Херсоні пішли далі. Окупаційна "адміністрація" вже ладна роздавати гроші, лиш би містяни брали російські паспорти, а також підтримували псевдореферендум. На такі дії загарбники вимушені йти, адже за весь час окупації містяни продемонстрували своє стійке небажання співпрацювати з ними.

В Офісі Президента підкреслюють, що на Херсонщині критична ситуація. Наразі в області ведуться бойові дії. Тож під обстріли потрапляють житлові об'єкти та цивільна інфраструктура. Тому містянам доводиться цілісінькими днями сидіти у підвалах і погребах, щоб врятуватись від ворожих снарядів.

У Херсоні партизани підірвали улюблений ресторан колаборантів

Ближче до обіду 7 червня стало відомо про те, що у центрі Херсона пролунав вибух. Виявилось, що його епіцентром став ресторан "Ностальжі".

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Геннадій Лагута. Він зауважив, що на місце події прибули медики. Наразі відомо, що постраждав офіціант закладу.

Радник голови Херсонської ОВА з питань територіальної оборони Сергій Хлань розповів, що вибух у закладі стався не просто так. Як з'ясувалось, він просто був улюбленим місцем колаборантів.

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