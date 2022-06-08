Найголовніші події дня на фронті, як військовому, так і політичному 24 канал зібрав в одному матеріалі. Про найактуальніше і найважливіше читайте нижче.

До теми Загарбники на Херсонщині цинічно готуються святкувати "день Росії": ситуація на Півдні 7 червня

05:26 Очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай розповів, що аби вибити величезну орду загарбників з української землі, нашим захисникам й захисницям дуже необхідне важке озброєння.

05:23 Володимир Зеленський розповів, що зацікавленість країн Заходу у підтримці суверенітету України має визначальне місце на дипломатичному полі бою. Однак замість конкретної позиції деякі європейські держави намагаються "помирити" нас із російською стороною, щоб продовжити вести справи із країною-агресоркою.

03:29 Виконавча рада Світового банку 7 червня затвердила додаткове фінансування України на суму 1,49 мільярда доларів.

03:06 У відредагованій версії повідомлення щодо 6-го пакета санкцій проти Росії зник пункт про блокування для Росії хмарних сервісів Євросоюзу. Це обурило представників України. Попередження чи інформування про це в нашу державу не надходило.

01:41 У зведенні ОК "Південь" зазначили, деякі звукові ефекти, які можуть чути люди – це знак, що населення перебуває під захистом Збройних Сил України, а не привід для паніки чи розповсюдження дезінформації.

00:34 Президент Володимир Зеленський запевнив, що у росіян немає перспектив на українські землі, і вони про це знають.