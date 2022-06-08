Главные события дня на фронте, как военном, так и политическом 24 канал собрал в одном материале. О самом актуальном и важном читайте ниже.

К теме Захватчики в Херсонской области цинично готовятся праздновать "день России": ситуация на Юге 7 июня

05:26 Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рассказал, что для того, чтобы выбить огромную орду захватчиков с украинской земли, нашим защитникам и защитницам очень необходимо тяжелое вооружение.

05:23 Владимир Зеленский рассказал, что заинтересованность стран Запада в поддержке суверенитета Украины имеет место на дипломатическом поле боя. Однако вместо конкретной позиции некоторые европейские государства пытаются "умирить" нас с российской стороной, чтобы продолжить вести дела со страной-агрессорой.

03:29 Исполнительный совет Всемирного банка 7 июня утвердил дополнительное финансирование Украины на сумму 1,49 миллиарда долларов.

03:06 В отредактированной версии сообщения о 6-м пакете санкций против России исчез пункт о блокировке для России облачных сервисов Евросоюза. Это возмутило представителей Украины. Предупреждение или информирование об этом в наше государство не поступало.

01:41 В своде ОК "Юг" отметили, что некоторые звуковые эффекты, которые могут слышать люди - это знак, что население находится под защитой Вооруженных Сил Украины, а не повод для паники или распространения дезинформации.

00:34 Президент Владимир Зеленский заверил, что у россиян нет перспектив на украинские земли и они об этом знают.