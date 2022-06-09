Соответствующую информацию советник главы Офиса Президента рассказал вечером 8 июня. Также он сообщил, что Россия перебросила часть войск из Запорожья, вероятно, в Херсонскую область.

Заметьте СНБО заседала по причине оккупации Юга, почему это произошло – пока неясно, – Данилов

ВСУ пошли в контрнаступление в Херсонской области

Алексей Арестович объяснил, что россияне в Запорожье вкопали танки Т-62, а также сняли часть войск и опрокинули, вероятно, в направлении Херсона.

Советник Андрея Ермака объяснил, что в Херсонской области у врага неприятности. После двухдневной паузы, когда наши отразили атаку врага, то пошли в контрнаступление.

В этих попытках похоронили где-то батальонно-тактическую русскую группу. Скажем так, есть убитые, раненые, техника (поврежденная или уничтоженная – 24 канала),

– рассказал Арестович.

Он добавил, что наши военные продвинулись вперед в сторону Херсона. Советник главы Офиса Президента объяснил, что у россиян, видимо, не хватает войск, ведь они опрокидывают их с очень важного для них Запорожского направления.

Исходя из действующей информации, Алексей Арестович рассказал, что произошло изменение характера войны – россияне теряют силы и возможности . Пока враги это делают, им все равно нужно выполнять основные задачи, и это очень неприятная для них история. Советник Ермака предположил, что россиян мы переоценили.

Последние новости по Югу Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что СНБО заседал по причине оккупации Юга , почему это произошло – пока неясно. Только добавил, что этот вопрос довольно сложный, однако сложно будет и без ответа. Поэтому заверил, что обязательно получат ответ, почему это произошло и кто принимал те или иные решения.

Россия раздала предателям по 10 тысяч рублей . Так называемые "деньги" предлагали в обмен на подпись в так называемом опросе для имитации поддержки местного населения по присоединению к России. Однако оказалось, что коллаборантам выдали фальшивые деньги.

Кроме того, враги Херсонской области начали обманом выискивать патриотов Украины . Переодевшись в украинскую форму, россияне ходили в квартиры людей и выспрашивали у них о расположении русских войск. Когда люди сдавали позиции россиян, их забирали из дома и вывозили в неизвестном направлении.

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