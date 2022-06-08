Секретар РНБО зізнався, що питання – доволі складне. Під час засідання говорили про Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку області.

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Але без цієї відповіді нам буде надалі дуже складно. Тому ми обов'язково отримаємо відповідь про те, чому так сталося та хто приймав ті чи інші рішення,

– заявив Данілов.

Він додав, що пріоритетом України є дати рішучу відповідь російським загарбникам. Данілов наголосив, що питання політики – поставлене на певну паузу. Україні треба побороти ворога. Для цього усі мають бути єдині.

Данілов про "розмінований" Чонгар

Олексій Данілов прокоментував чутки про начебто "розмінований" міст через Чонгар. Секретар РНБО наголосив, що вже була відповідь Генштабу ЗСУ. Водночас насамперед питання – до військової контррозвідки.

Данілов наголосив, що відповідь буде обов'язково. Її озвучать публічно.

Заява Генштабу

У квітні Генштаб ЗСУ повідомив, що міст, який з'єднує окупований Крим та материкову Україну, був замінований. Однак українським захисникам "протистояли переважаючі у 15 разів сили противника".

"Усі висновки щодо правомірності прийнятих рішень під час бойових дій зроблять у встановлений законом спосіб після їхнього завершення", – мовиться у повідомленні.

Пресслужба Генштабу ЗСУ додала, що їхня позиція проста. Герої мають отримувати нагоди, а загарбники та їхні посіпаки – сидіти за ґратами.

Українські захисники та захисниці на всіх напрямках продовжують завдавати російським окупантам колосальних втрат. Станом на 8 червня Генштаб ЗСУ повідомив про 31,5 тисячі ліквідованих окупантів.

Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1393 (+3) одиниці,

бойових броньованих машин – 3429 (+13) одиниць,

артилерійських систем – 703 (+9) одиниць,

РСЗВ – 213 (+6) одиниць,

засоби ППО – 96 (+0) одиниць,

літаків – 212 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 178 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6),

крилаті ракети – 125 (+0),

кораблі /катери – 13 (+0) одиниць,

автомобільна техніка та автоцистерни – 2406 (+1) одиниць,

спеціальна техніка – 53 (+0).

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