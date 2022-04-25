У Генштабі ЗСУ вперше прокоментували замінування Чонгару

У пресслужбі Генштабу ЗСУ спростували чутки про начебто "незамінування" Чонгару. Саме через цей перешийок російські окупанти здійснили наступ на Півдні.

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У Генштабі ЗСУ наголосили, що міст було заміновано, але українським військовим протистояли переважаючі у 15 разів сили російського противника.

Повідомляється, що висновки щодо правомірності ухвалених рішень під час бойових дій будуть зроблені після їх завершення.

Позиція у нас проста. Герої повинні отримувати нагороди. Окупанти та їхні посіпаки – сидіти за ґратами. А поки продовжуємо працювати на перемогу,

– заявили у Генштабі ЗСУ.

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