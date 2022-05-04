Під час війни, не можна нічого заздалегідь розрахувати. Данілов зазначив, що була відповідь Генштабу щодо цієї теми. Однак насамперед це питання до військової контррозвідки.
Читайте також Готуйтеся, – Данілов назвав країни, на які далі може зазіхнути Кремль
Я припускаю, що це може бути прорахунок або інше дійство. Треба розібратись,
– зазначив секретар РНБО.
Однак він додав, що відповідь буде обов'язково. Про це розкажуть публічно.
Як росіяни пройшли міст через Чонгар
Російським окупантам дійсно вдалося прорватися з окупованого Криму на Південь. Вони пройшли через селище Чонгар. При цьому міст, що з'єднує окупований Крим та материкову Україну, мав бути замінований.
У Генштабі спростували чутки про начебто "незамінування" Чонгару. Однак сили російського противника переважали у 15 разів. Хоча остаточні висновки зроблять після завершення бойових дій.
Яка ситуація в Херсоні
- Росіяни тимчасово окупували Херсон, хоча місцеве населення опирається цьому. Люди постійно виходять на мітинги, які загарбники жорстко розганяють.
- Розвідка Великої Британії озвучила чергові плани Росії щодо Херсонської області. Через цей регіон окупанти хочуть продовжувати наступ на Україну. Передовсім мовиться про атаки у напрямку Миколаєва, Кривого Рогу, а також Одеси.
- Так, окупанти не полишають спроб вийти на кордон Херсонщини. Вони шукають слабкі місця в обороні українських позицій.
- Крім того, росіяни окупанти намагаються відрізати мешканців Херсонщини та Запоріжжя від зв'язку. У Держспецзв'язку стверджували, що російські військові відключили зв'язок і доступ до інтернету.
- Начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповідав, що окупанти вивозять з регіону зерно та трактори. Вони спробують зробити демографічну кризу, а потім – гуманітарну, аби тиснути на людей голодом.
- До речі, 2 травня біля Херсона пролунав потужний вибух. Очевидці розповідали, що ударна хвиля була такої сили, що в будинках затряслися вікна.
Дивіться також – на що рашисти перетворили Херсон: