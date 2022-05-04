Мовиться про Казахстан та Молдову. Такий висновок Данілов зробив після чергової заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
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Молдові та Казахстану слід готуватися до нападу Росії
Данілов заявив, що Росія не зупиниться на Україні, тож Казахстану разом із Молдовою потрібно готуватися до нападу.
Зараз світ почав такий рух з багатьма процесами. Я впевнений, що на Україні ця війна не зупиниться. Буде ще багато інших речей. Лавров днями сказав, що казахи та молдавани – це брати. Готуйтеся, брати казахи й брати молдавани,
– заявив секретар РНБО.
Зауважте, що росіяни продовжують нагнітати ситуацію у квазіреспубліці Придністров'ї. Там активно поширюють інформацію про буцімто загрозу з боку України.
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Коротко про ситуацію у Казахстані та Молдові
- Нещодавно Міноборони Казахстану повідомило, що парад до 9 травня цьогоріч не відбудеться. Таке рішення пояснили економією бюджету. Зекономлені на параді гроші спрямують на підтримку необхідного рівня боєготовності й мобільності підрозділів Збройних сил Казахстану.
- На заяву Міноборони Казахстану відповів кремлівський пропагандист Тігран Кеосаян. Він почав погрожувати країні "українським сценарієм", маючи на увазі напад Росії й на її територію.
- Перший заступник керівника адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейменов заявив, що його країна поважає територіальну цілісність України, а щодо питань Криму та Донбасу керуватимуться рішеннями ООН.
- Водночас у Казахстані нещодавно затримали активістів, які вийшли на мирний мітинг на підтримку України біля російського консульства.
- Своєю чергою, у Молдові загострилася ситуація у Придністров'ї. Зокрема, там різко зросла кількість провокацій.
- До прикладу, у Тирасполі 25 квітня пролунали вибухи біля так званого "міністерства держбезпеки".
- Вже наступного дня, 26 квітня, пошкодили 2 антени поблизу селища Маяк на місцевому телерадіоцентрі. Вони транслювали російські частоти.
- Окрім цього, у мережі показали газету, якою росіяни збиралися закликати Путіна "врятувати" Придністров'я.
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