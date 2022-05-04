Мовиться про Казахстан та Молдову. Такий висновок Данілов зробив після чергової заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

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Молдові та Казахстану слід готуватися до нападу Росії

Данілов заявив, що Росія не зупиниться на Україні, тож Казахстану разом із Молдовою потрібно готуватися до нападу.

Зараз світ почав такий рух з багатьма процесами. Я впевнений, що на Україні ця війна не зупиниться. Буде ще багато інших речей. Лавров днями сказав, що казахи та молдавани – це брати. Готуйтеся, брати казахи й брати молдавани,

– заявив секретар РНБО.

Зауважте, що росіяни продовжують нагнітати ситуацію у квазіреспубліці Придністров'ї. Там активно поширюють інформацію про буцімто загрозу з боку України.

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Коротко про ситуацію у Казахстані та Молдові

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