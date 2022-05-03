Відтак Росія пішла далі й посміла закидати Ізраїлю те, що він підтримує так званий "неонацистський режим Києва". Саме так російські загарбники називають українську владу і щоразу вигадують нові провокації, чим ще раз доводять свій остаточний маразм.

До теми МЗС Росії висунуло звинувачення Ізраїлю у підтримці нацизму

Ці абсурдні висловлювання відверто розкритикував ведучий 24 каналу Артем Овдієнко у прямому ефірі. Журналіст вважає, що після цього ізраїльтяни остаточно перейдуть на бік України. Однак його дивує інше.

"Як так? Лавров – дипломат з досвідом, як він дозволив собі наговорити такої маячні? Таке враження, що він навмисне таке робить і налаштував проти Росії ще один народ", – зазначив Овдієнко.

Він також додав, що той хотів "втопити" Зеленського, а натомість лише "потопив" сам себе і російську дипломатію. Разом з тим ведучий має на це одне-єдине пояснення.

Днями повідомили, що в естонському порті був затриманий вантаж бананів для Росії. Там була ще й якась неймовірна партія кокаїну. Цей кокаїн призначався росіянам і до них не дійшов. Тож можливо, що Лавров без дози кокаїну не спроможний ухвалювати адекватні рішення Артем Овдієнко ведучий 24 каналу

Артем Овдієнко про абсурдні заяви Лаврова: дивіться відео

Як реагувала Україна на ситуацію