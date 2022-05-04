Речь идет о Казахстане и Молдове. Такое заключение Данилов сделал после очередного заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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Молдове и Казахстану следует готовиться к нападению России
Данилов заявил, что Россия не остановится на Украине, поэтому Казахстану вместе с Молдовой нужно готовиться к нападению.
Сейчас мир начал такое движение со многими процессами. Я уверен, что в Украине эта война не остановится. Будет еще много других вещей. Лавров на днях сказал, что казахи и молдаване – это братья. Готовьтесь, братья казахи и братья молдаване,
– заявил секретарь СНБО.
Обратите внимание, что россияне продолжают нагнетать ситуацию в квазиреспублике Приднестровье. Там активно распространяют информацию о якобы угрозе со стороны Украины.
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Кратко о ситуации в Казахстане и Молдове
- Недавно Минобороны Казахстана сообщило, что парад до 9 мая этого года не состоится. Такое решение объяснили экономией бюджета. Сэкономленные на параде деньги будут направлены на поддержание необходимого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана.
- На заявление Минобороны Казахстана ответил кремлевский пропагандист Тигран Кеосаян. Он начал угрожать стране "украинским сценарием", имея в виду нападение России на ее территорию.
- Первый заместитель главы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что его страна уважает территориальную целостность Украины, а по вопросам Крыма и Донбасса будут руководствоваться решениями ООН.
- В то же время в Казахстане недавно задержали активистов, которые вышли на мирный митинг в поддержку Украины возле российского консульства.
- В свою очередь, в Молдове обострилась ситуация в Приднестровье. В частности, там резко возросло количество провокаций.
- К примеру, в Тирасполе 25 апреля прогремели взрывы возле так называемого "министерства госбезопасности".
- Уже на следующий день, 26 апреля, повредили 2 антенны вблизи поселка Маяк на местном телерадиоцентре. Они транслировали русские частоты.
- Кроме того, в сети показали газету, которой россияне собирались призвать Путина "спасти" Приднестровье.
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