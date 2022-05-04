Речь идет о Казахстане и Молдове. Такое заключение Данилов сделал после очередного заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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Молдове и Казахстану следует готовиться к нападению России

Данилов заявил, что Россия не остановится на Украине, поэтому Казахстану вместе с Молдовой нужно готовиться к нападению.

Сейчас мир начал такое движение со многими процессами. Я уверен, что в Украине эта война не остановится. Будет еще много других вещей. Лавров на днях сказал, что казахи и молдаване – это братья. Готовьтесь, братья казахи и братья молдаване,

– заявил секретарь СНБО.

Обратите внимание, что россияне продолжают нагнетать ситуацию в квазиреспублике Приднестровье. Там активно распространяют информацию о якобы угрозе со стороны Украины.

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Кратко о ситуации в Казахстане и Молдове

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