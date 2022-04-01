Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов. Он отметил, что в его стране нет проблем с тем, чтобы называть вещи своими именами.

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Казахстан не признает "ситуацию с Крымом и Донбассом"

Россия решила ввести закон, запрещающий слово "война". Они называют это специальной военной операцией. Но в Казахстане мы это называем так, как есть, к сожалению,

– заметил Сулейменов.

Чиновник признал, что Россия хотела бы, чтобы Казахстан был на ее стороне больше. Однако в Нур-Султане говорят, что"не признают ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН". Главное для страны – решение Организации Объединенных Наций.

Обратите внимание! Сулейменов заверил, что Казахстан не станет инструментом для россиян, чтобы обойти санкции.

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