Кеосаян обвинил казахов в "неблагодарности" и отметил, что сегодняшние события в Украине могут повториться и в Казахстане, если страна продолжит недружественную с Россией политику.

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Российские пропагандисты угрожают Казахстану

Открытые угрозы Казахстану прозвучали 24 апреля. Тогда муж скандальной Маргариты Симонян Тигран Кеосаян опубликовал видео, где открыто осуждает решение страны отменить военный парад.

Многие пользователи расценили его слова: "на Украину внимательно посмотрите, подумайте серьезно" – как прямую угрозу. Кеосаян подчеркнул, что России следует "пересмотреть уровень их взаимоотношений".

Если вы считаете, что можно и дальше быть такими хитро***ми и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь. Мир поменялся, все поменялось. А поезд идет. Вы еще можете заскочить в последний вагон,

– заявил российский пропагандист.

Министерство иностранных дел Казахстана назвало это высказывание оскорбительным и добавило, что власти страны не исключают запрет на въезд пропагандиста.

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Напомним, Минобороны Казахстану сообщило, что отмена парада необходима для экономии бюджета. Они добавили, что сэкономленные средства будут направлены на поддержание необходимого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана.

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