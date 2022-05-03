У росіян – сильний кадровий голод. Про це розповів начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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Люди не йдуть на колабораціонізм

За словами Буданова, потенційні колаборанти, на яких окупанти робили ставку перед війною, у багатьох випадках не виправдали надій. Певна кількість людей таки пішли на колабораціонізм. Однак небагато з них насправді можуть керувати хоча б якимось районом міста.

Начальник розвідки додав, окупанти побачили, що населення їх не сприймає, і пішли шляхом геноциду мирних людей.

2 божевільні ідеї

Розвідник пояснив, що в хворому розумі російського керівництва є 2 ідеї:

Відтворення Таврійської губернії , яка недовго існувала у Російській імперії. Хочуть захопити територію Криму, Херсонщини, частково Миколаївщини і навіть трохи Донеччини та Запоріжжя. Адміністративний центр планують організувати у Сімферополі. За словами Буданова, цю ідею вони зараз проштовхують.

, яка недовго існувала у Російській імперії. Хочуть захопити територію Криму, Херсонщини, частково Миколаївщини і навіть трохи Донеччини та Запоріжжя. Адміністративний центр планують організувати у Сімферополі. За словами Буданова, цю ідею вони зараз проштовхують. Друга ідея – так зване небесне місто. За задумом Кремля, воно має включати Одеську, Херсонську та частину Миколаївської області, а також Дніпро та частину Донецької області.

Була така концепція. Ще раз кажу: це – хворий розум,

– наголосив Буданов.

Росія хоче створити голод на Херсонщині

Окупанти вивозять з області зерно та трактори. Буданов застеріг, що вони спробують зробити демографічну кризу, а потім – гуманітарну.

В такому випадку вони зможуть справитися з більшістю населення. Річ у тім, що настроями населення маніпулювати легко, коли забрати в них усе. Таким чином, що не витрачати мільйони, росіяни будуть витрачати копійки, даючи крихту хліба.

Нагадаємо, 30 квітня окупанти відключили зв'язок та інтернет на Херсонщині та Запоріжжі. Мережі немає у всіх операторів мобільного зв'язку. Ба більше, росіяни вже розганяють фейки, мовляв, це українська влада наказала вимкнути зв'язок.

Важливо – Окупанти вночі обстрілювали Херсон: ракета прилетіла у житловий будинок: