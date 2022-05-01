Російська армія, яка вторглася до України з території окупованого Криму, захопила Херсон. Місцеві мешканці виходили на протести та мітинги, показуючи, що Херсон – це Україна. Та доволі швидко окупанти почали викрадати проукраїнських активістів, і в місті встановили свою окупаційну адміністрацію. Тут їм в "нагоді" стали ті, хто роками поширював російську пропаганду в Україні.

Варте уваги У Новій Каховці окупанти на центральній площі встановлюють пам'ятник Леніну

І якщо спочатку все планувалося подати як "волевиявлення" через так званий "референдум" (як це у 2014 році було зроблено в інших окупованих регіонах України – в Криму, на Донеччині та Луганщині), то згодом від цього відмовилися. Тепер там просто російська окупаційна влада. І одним з перших її "рішень" стало перехід на російські рублі. І також "погрозливі заяви" про те, що Херсонщина більше ніколи не повернеться до України.

"Ці заяви, ймовірно, свідчать про намір Росії здійснити сильний політичний та економічний вплив у Херсоні в довгостроковій перспективі", – йдеться у звіті британської розвідки.

Там також відзначили, для чого Росії потрібне Херсон та Херсонська область. В першу чергу – для транспортного сполучення російської армії, якщо вона і надалі планує наступати. Мова йде про шлях на північ від міста в сторону Миколаєва та Кривого Рогу. А також на захід – через Миколаїв на Одесу. Це також відкриє шлях і на Придністров'я з можливістю подальшої атаки Молдови.

Ще одна важлива причина – безпека Криму. На цьому окупованому півострові Росія тримає чималу кількість армії та озброєння, і звідти проводить ракетні обстріли України. Якщо Україна відновить контроль над Херсоном та вийде до адмінмежі з Кримом, то буде здатна обстрілювати російські війська в Криму. Відтак Херсонщина використовується росіянами як прикриття.

Аграрний край

Варто відзначити, що британська розвідка не помітила ще один важливий аспект Херсонської області. А саме аграрний. Тут вирощується чимало продукції. І вже зараз росіяни почали масово вивозити її через окупований Крим до себе на материкову Росію. При цьому вивозять навіть те зерно, яке аграрії залишили на посівну. Таким чином не буде чим засіювати поля, відтак восени не буде урожаю, що лише посилить продовольчу кризу не лише в Україні, але й у світі.