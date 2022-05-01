Российская армия, вторгшаяся в Украину с территории оккупированного Крыма, захватила Херсон. Местные жители выходили на протесты и митинги, показывая, что Херсон – это Украина. Но довольно быстро оккупанты начали похищать проукраинских активистов и в городе установили свою оккупационную администрацию. Здесь им пригодились те, кто годами распространял российскую пропаганду в Украине.

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И если сначала все планировалось подать как "волеизъявление" с помощью так называемого "референдума" (как это в 2014 году было сделано в других оккупированных регионах Украины – в Крыму, Донецкой и Луганской областях), то впоследствии от этого отказались. Теперь там просто российские оккупационные власти. И одним из первых их "решений" стал переход на российские рубли. И также "угрожающие заявления" о том, что Херсонщина больше никогда не вернется в Украину.

"Эти заявления, вероятно, свидетельствуют о намерении России оказать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе", – говорится в отчете британской разведки.

Там также отметили, для чего России нужны Херсон и Херсонская область. В первую очередь – для транспортного сообщения российской армии, если она и дальше планирует наступать. Речь идет о пути к северу от города в сторону Николаева и Кривого Рога. А также на запад – через Николаев в Одессу. Это также откроет путь и в Приднестровье с возможностью дальнейшей атаки Молдовы.

Еще одна важная причина – безопасность Крыма. На этом оккупированном полуострове Россия держит немало армии и вооружения и оттуда производит ракетные обстрелы Украины. Если Украина возобновит контроль над Херсоном и выйдет к админгранице с Крымом, то сможет обстреливать российские войска в Крыму. Следовательно, Херсонщина используется россиянами как прикрытие.

Аграрный край

Следует отметить, что британская разведка не заметила еще один важный аспект Херсонской области. А именно аграрный. Здесь выращивают немало продукции. И уже сейчас россияне начали массово вывозить ее через оккупированный Крым к себе на материковую Россию. При этом вывозят даже зерно, которое аграрии оставили на посевную. Таким образом нечем будет засеивать поля, поэтому осенью не будет урожая, что только усугубит продовольственный кризис не только в Украине, но и в мире.