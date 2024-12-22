Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що в такий спосіб ворог налагодить свою військову логістику до Криму. Завдавати удари по дорожніх магістралях є складним завданням.

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Будівництво кільцевої дороги навколо Азовського моря

За словами військового експерта, росіяни планують будівництво кільцевої дороги навколо Азовського моря, щоб створити максимально зручні умови для своєї військової логістики. На його думку, країна-агресорка має сили та фінанси для реалізації цього плану.

Ми часто виставляємо росіян дурнями, які неспроможні на таке та не мають відповідних ресурсів для реалізації своїх амбітних завдань. Однак вони мають ресурси, ми це бачимо на прикладі їхніх дій на полі бою. Не треба недооцінювати ворога,

– наголосив Селезньов.

Військовий експерт додав, що росіяни вже збудували трасу від Керченського мосту до Севастополя та активно її використовують у військових цілях. Мовиться про передислокацію сил та засобів окупантів у різні куточки тимчасово окупованого півострова.

Поки що України не втручалась у функціонування цієї дороги, адже це фізично складно зробити. Навіть поцілити по Керченському мосту є набагато легше, попри те, що ворог щільно розставив біля нього системи протиповітряної оборони.

Нагадаймо, що нещодавно СБУ, ССО та ГУР знищили російський поїзд з 40 цистернами пального та пошкодили залізничну гілку з Криму до Запоріжжя. Після цього ворог довгий час не зможе використовувати цей логістичний шлях.