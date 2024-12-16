Цікаво, що дрони "дістали" цистерни з паливом, які не вдалось знищити раніше. Про це 24 Каналу розповів Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, зауваживши, що подібні удари можна буде очікувати в майбутньому.

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Деталі удару по залізниці в Маріуполі

Керівник "Центру вивчення окупації" зауважив, що відбулась чудово робота. Спершу вдалось підірвати колію та зупинити поїзд, а потім знищити цистерни з паливом. Ймовірно, що росіяни досі не закінчили ліквідацію наслідків.

Гілка, яка тягнеться від Бердянська до Токмака, точно не працює ні сьогодні, та й взагалі невідомо, як швидко, з урахуванням погодних умов, вона взагалі запрацює,

– зазначив він.

Андрющенко звернув увагу на те, що нещодавно був удар по порту в Бердянську, де в результаті удару було пошкоджено танкер, який вивантажував пальне. Саме це пальне 14 грудня не доїхало туди, куди потрібно було окупантам.

Не дістали в порту, дістали тут. Це дуже добре. Удар зупинив залізницю надовго. Крім того, бажання використовувати її за таких умов зменшиться. Тут точно відпрацював комплекс, Сили оборони наголосили на підриві, а потім ударі реактивною артилерією,

– наголосив він.

Керівник "Центру вивчення окупації" додав, що досвід ураження показав, що зазвичай росіяни взагалі припиняють використовувати логістичні шляхи після ударів. Якщо до сьогодні ворог неповноцінно використовував порти, тепер теж саме буде з залізницею. Тому подібних уражень варто очікувати ще.