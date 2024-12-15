Про це розповідає 24 Канал з посиланням на джерела в ГУР. У співпраці з СБУ та Силами оборони українським розвідникам вдалося перерізали логістичний маршрут окупантів із Криму на Запоріжжя.

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Російський поїзд із пальним підірвано

Українські спецслужби 14 грудня провели унікальну двоетапну операцію, яка стала черговим ударом по логістиці росіян на Півдні України.

ГУР спільно із СБУ, ССО, СБС та ОСУВ "Таврія" знищили російський поїзд із 40 цистернами пального поблизу села Олексіївка Більмацького району та вивели з ладу важливу залізничну гілку, що сполучала Крим із тимчасово окупованими територіями Запорізької області.

Як відбувалася спецоперація

Спочатку військові контррозвідники СБУ підірвали колії під час руху російського поїзда. Через пошкодження состав зупинився, після чого бійці 14 полку СБС атакували цистерни ударними дронами. Унаслідок точних ударів кілька вагонів загорілися.

Важливий удар по логістиці окупантів / Фото джерела з ГУР

На другому етапі операції до справи підключилися HIMARS. У координації з повітряною розвідкою ГУР ракети вразили локомотив і крайні вагони. Це унеможливило спроби ворога розтягнути состав і врятувати частину пального. Завершили справу дрони ГУР, які знищили поїзд остаточно.

Унаслідок злагоджених дій спецслужб знищено російський локомотив, 40 вагонів із пальним і пошкоджено ключову залізничну гілку, яка забезпечувала постачання російських військ на Запорізькому напрямку.

Підрив російського локомотиву / Фото джерела з ГУР

Ця операція не лише суттєво ускладнила логістику окупантів, а й стала черговим кроком у їхньому відрізанні від постачань із Криму.

Джерела в СБУ зазначають, що ще 4 грудня СБУ разом із ОСУВ "Таврія", ГУР, ССО та СБС провели подібну багатоетапну спецоперацію з тією ж метою – перерізати логістичні шляхи постачання пального з Криму.

Поїзд із пальним окупантів знищено: дивитися відео

Тоді контррозвідники СБУ також здійснили підрив залізничних колій під час руху поїзда з пальним у районі села Олексіївка. Після зупинки состава бійці ОСУВ "Таврія" застосували HIMARS, які вразили локомотив і крайні вагони, аби ворог не зміг урятувати частину палива.