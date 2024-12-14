Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО.

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14 грудня у місті Кримськ Краснодарського краю на аеродромі сталася масштабна пожежа, внаслідок якої знищено російський винищувач Су-30. Це сучасний багатоцільовий бойовий літак, який агресор використовував у війні проти України.

Напередодні, 13 грудня, у місті Краснодар сталася руйнівна пожежа, яка вивела з ладу три залізничні локомотиви. Залізнична інфраструктура росії відіграє ключову роль у забезпеченні постачання військової техніки та боєприпасів для збройних сил країни-агресора.

Обидві події завдали удару по військовій інфраструктурі росії, яка залучена до ведення злочинної війни проти України. Обставини виникнення пожеж залишаються невідомими, однак вони викликають значний резонанс у контексті війни, яку росія веде на українській території.

Україна продовжує боротися за свою незалежність та наносити удари по логістичним і військовим об’єктам противника.