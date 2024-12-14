Нещодавно корейські військові у Росії отримали додаткові запаси продовольства. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України.

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Коли північнокорейських військових можуть залучити до бойових дій

Існує ймовірність, що найближчим часом солдатів КНДР можуть залучити до активних бойових операцій. Нещодавно вони отримали додаткові запаси продовольства, що свідчить про підготовку до тривалих дій на фронті.

Вони отримали наказ увійти у взаємодію з російськими підрозділами, які ведуть бої на Курському напрямку.

13 грудня 2024 року північнокорейські підрозділи було приведено у стан бойової готовності з наказом очікувати подальших розпоряджень від командування.

Для прихованого перекидання особового складу використовуються цивільні вантажівки, замасковані під автомобілі доставки води, що ускладнює їхнє виявлення на маршрутах пересування.

Нагадаємо, речник Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що північнокорейські військові перебувають у Курській області та готові вступити у бій.