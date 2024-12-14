Недавно корейские военные в России получили дополнительные запасы продовольствия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины.

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Когда северокорейских военных могут привлечь к боевым действиям

Существует вероятность, что в ближайшее время солдат КНДР могут привлечь к активным боевым операциям. Недавно они получили дополнительные запасы продовольствия, что свидетельствует о подготовке к длительным действиям на фронте.

Они получили приказ войти во взаимодействие с российскими подразделениями, которые ведут бои на Курском направлении.

13 декабря 2024 года северокорейские подразделения были приведены в состояние боевой готовности с приказом ожидать дальнейших распоряжений от командования.

Для скрытой переброски личного состава используются гражданские грузовики, замаскированные под автомобили доставки воды, что затрудняет их обнаружение на маршрутах передвижения.

Напомним, представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что северокорейские военные находятся в Курской области и готовы вступить в бой.