Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков американского Института изучения войны – ISW.

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Россия планирует передать КНДР истребители МиГ-29 и Су-27

Командующий Индо-Тихоокеанским командованием США 10 декабря сообщил, что Россия заключила соглашение с КНДР, согласно которому согласилась отправить МиГ-29 и Су-27 в обмен на развертывание войск Северной Кореи для поддержки войны против Украины.

Сэмюэл Папаро подчеркнул, что получение КНДР этих истребителей усилит ее военный потенциал. Также отметил, что в рамках этой сделки Пхеньян, вероятно, ожидает от России дополнительной военной техники и технологий, в частности, аппаратов возврата баллистических ракет, подводных технологий и систем ПВО.

Адмирал также сказал, что северокорейские солдаты остаются в зонах боевых действий, вероятно, имея в виду Курскую область. Однако пока что якобы не ведут активных боевых действий.

Ранее, 21 октября, южнокорейский телеканал TV Chosun 21 октября опубликовал эксклюзивный репортаж о том, что Северная Корея отправила неопределенное количество пилотов истребителей во Владивосток перед развертыванием наземных войск в России в начале октября. Вероятно, с целью обучить летчиков управлять российскими истребителями.

Пилоты КНДР проходят подготовку на штурмовиках Су-25, которые уже являются частью парка ВВС Корейской народной армии. Это что дополнительно указывает на то, что поставки российских истребителей принесет пользу и расширит военные возможности Северной Кореи, особенно в воздушном пространстве, подчеркнули аналитики.

По оценкам ISW, военное сотрудничество между Россией и КНДР значительно активизировалось после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в июне 2024 года. Особенно после того, как это соглашение вступило в силу 4 декабря.