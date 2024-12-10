Об этом заявила заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, инфомує 24 Канал.

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"Войска КНДР до сих пор находятся в Курской области", – отметила вон во время брифинга.

Участвовали ли войска КНДР в войне

Также представитель ведомства сообщила, что американская сторона пока не видела, чтобы северокорейские войска принимали непосредственное участие в боевых действиях.

Мы знаем, что они готовы вступить в бой и продолжаем мониторить ситуацию, – добавила она.

Ситуация может резко измениться

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщал, что пока нет доказательств активного участия войск КНДР в боях против Украины на стороне России. Однако, в Минобороны США считают, ситуация может измениться в любой момент. По его словам, "в определенный момент времени это, скорее всего, произойдет".

Справка. Главное управление разведки Украины сообщило о вероятности увеличения количества контингента Северной Кореи в России до 100 тысяч военных.