Таку думку 24 Каналу висловив депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, значивши, що зараз найбільшу сферу впливу у Маріуполі має пітерський клан. Місцеві колаборанти, які були там при владі та стали послідовниками Дениса Пушиліна – самопроголошеного глави ДНР, перейшли під протекторат злочинців із Росії.

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Влада у Маріуполі

Дмитро Забавін зауважив, що навіть місцевий криміналітет Маріуполя програв боротьбу за будь-які сфери впливу російським бандам.

Більшу частину всіх (фінансових – 24 Канал) потоків там контролює пітерський клан. Рамзан Кадиров та його посіпаки ж контролюють частину коштів із розкрадання заводу імені Ілліча,

– сказав депутат.

Він пояснив, що кадирівці ріжуть на брухт все, що залишилось від цього заводу. Вивозять та розпродують це.

Важливо! ​Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко повідомив, що колаборанти ще з 2022 року розпочали розкрадати завод "Азовелектросталь". Збитки від дій поплічників Дениса Пушиліна оцінюються у понад 6,5 мільйонів доларів.

У Маріуполі також триває боротьба за українське зерно між пітерським кланом та посіпаками Рамзана Кадирова. Утримання влади у місті для них є лише сферою заробітку.

Загальним кураторством над усіма (у Маріуполі – 24 Канал) займається віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін. Він дедалі частіше приїжджає на окуповані території, щоб забирати "відкати" від будівництв,

– зауважив Дмитро Забавін.

Він також додав, що деяких місцевих колаборантів самі окупанти почали нібито брати на хабарях, тобто почали підчищати, щоб мати повну сферу впливу у своїх руках.