Метал із заводу продавали як брухт. Посіпакам глави ДНР Дениса Пушиліна за цей злочин загрожує у Росії 15 років колонії. Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що на тимчасово окупованих територіях крадуть всі, мовиться про шалені суми.

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Злочинні дії колаборантів

Петро Андрющенко зауважив, що колаборанти, які отримали владу на тимчасово окупованій території, зокрема ДНР вже з 2022 року почали розкрадати метал на заводі "Азовелектросталь".

Чому про це взагалі стало відомо? Цей завод є єдиним металургійним підприємством, на території якого можна швидко запустити роботу. "Азовелектросталь" майже не постраждав від бойових дій,

– сказав керівник "Центру вивчення окупації".

Він пояснив, що на території заводу є велике сучасне обладнання, яке можна використовувати для перетоплення металу.

Російська влада вирішила запустити роботу "Азовелектросталі". Приїхали фахівці, які зрозуміли, що значна частина обладнання вирізана.

Це сучасне обладнання могло працювати, приносити прибуток і давати роботу маріупольцям, які залишились в окупації. Але все, нічого не буде,

– підкреслив Андрющенко.

Злочини Пушиліна

Раніше Пушилін розповсюджував інформацію, що його помічники працюють над тим, щоб запустити завод "Азовелектросталь", однак виявилось, що там уже не залишилось нічого.

Весь вирізаний металолом уже вивезено із ДНР, тобто з окупованої Донецької області. Хтось ці гроші поклав собі в кишеню, зокрема і Пушилін. Однак він, ймовірно, не знав, що це доходи із "Азовелектросталі",

– припустив Петро Андрющенко.

Він додав, що у Донецькій області було порушено кримінальну справу щодо розкрадань на заводі, однак її одразу ж закрили. У Росії на це звернули увагу, тому взяли справу під свій контроль.