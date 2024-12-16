Интересно, что дроны "достали" цистерны с топливом, которые не удалось уничтожить ранее. Об этом 24 Каналу рассказал Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, отметив, что подобные удары можно будет ожидать в будущем.

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Детали удара по железной дороге в Мариуполе

Руководитель "Центра изучения оккупации" отметил, что состоялась замечательная работа. Сначала удалось взорвать пути и остановить поезд, а затем уничтожить цистерны с топливом. Вероятно, что россияне до сих пор не закончили ликвидацию последствий.

Ветка, которая тянется от Бердянска до Токмака, точно не работает ни сегодня, и вообще неизвестно, как быстро, с учетом погодных условий, она вообще заработает,

– отметил он.

Андрющенко обратил внимание на то, что недавно был удар по порту в Бердянске, где в результате удара был поврежден танкер, который выгружал горючее. Именно это топливо 14 декабря не доехало туда, куда нужно было оккупантам.

Не достали в порту, достали здесь. Это очень хорошо. Удар остановил железную дорогу надолго. Кроме того, желание использовать ее при таких условиях уменьшится. Здесь точно отработал комплекс, Силы обороны отметили подрыв, а затем удар реактивной артиллерией,

– подчеркнул он.

Руководитель "Центра изучения оккупации" добавил, что опыт поражения показал, что обычно россияне вообще прекращают использовать логистические пути после ударов. Если до сих пор враг неполноценно использовал порты, теперь тоже самое будет с железной дорогой. Поэтому подобных поражений стоит ожидать еще.