Силам обороны удалось поразить не все, что планировали, но но попадание все же произошло по важному складу. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что подобные удары можно ожидать еще.

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Что Силы обороны поразили в порту Бердянска

По словам советника городского головы Мариуполя, вероятно, что утром россияне пытались сбить украинский разведывательный БПЛА. Российская система ПВО работала с середины дня, что привело к исчезновению электроснабжения в районе площади Свободы в Мариуполе. Хотя оккупанты пытались сбить дрон за пределами города, следы в Мариуполе были ощутимы.

После этого, в обед, россияне подняли свою авиацию и летали над городом. пытаясь что-то сбить. Уже поздно вечером в Бердянский порт прилетел "сюрприз" в виде ракеты.

Понятно, что все эти два события точно связаны между собой. Не зря мы это все всегда называем "предсказанием",

– заметил Андрющенко.

Он рассказал, что в порту из-за прилета ракеты был слышен взрыв и вспыхнул пожар. Чтобы его погасить, россияне использовали катера с берега.

Вероятно, Силы обороны хотели поразить танкер, что сделать не удалось. Однако последствия "хлопка" все равно нанесли врагу ущерб.

Знаем примерно, куда было поражение. Это склад. Там были остатки военной техники и немного оккупантов. Так, как оно прошло, тоже само по себе довольно неплохо,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Андрющенко добавил, что в будущем можно ожидать еще подобных ударов. В частности, в Мариупольско-Бердянской агломерации.

К слову, заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов отметил, что прилет произошел, когда оккупанты разгружали баржу с горюче-смазочными материалами.