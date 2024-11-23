В эфире 24 Канала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева рассказала, почему порт в Бердянске это важная и законная военная цель и как его использует враг.

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Далеко не первая атака

Сейчас в Бердянском порту есть большое скопление российской техники и солдат. Официальные украинские источники неоднократно подтверждали это. Кроме того, оттуда россияне вывозят ворованное украинское зерно.

Вообще оккупанты все, что только можно превратили в свои военные объекты. Российские солдаты размещаются и в прибрежных селах, и на базах отдыха,

– отметила Сысоева.

Периодически во временно оккупированном Бердянске раздаются какие-то взрывы. Интересно, что подобные инциденты оккупанты не комментируют. Информация на пропагандистских каналах появляется только, если это уже невозможно скрыть от людей. Напомним, оккупационная власть Бердянска жаловалась об атаке беспилотников на порт 31 октября.

Хотя люди и так все прекрасно видят. Иногда удается пообщаться с жителями оккупированных территорий Запорожской области. Местные положительно воспринимают "хлопок", который периодически происходит,

– сказала депутат Запорожского райсовета.

Взрывы на временно оккупированных территориях Украины происходят исключительно на военных объектах, ведь ВСУ не работают как россияне, которые бьют по гражданским.

К слову, сначала оккупационная власть Бердянска никак не комментировала взрыв. Российское минобороны только сообщило, что за ночь сбили один БПЛА над Крымом, где также были слышны взрывы.

Впрочем, утром назначенный Россией глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий написал, что по порту была осуществлена атака управляемой ракетой. По словам коллаборациониста, ракетная атака якобы не повлияла на работоспособность порта.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российское "пе-ве-о" не смогло сбить ракету.