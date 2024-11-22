Во временно оккупированном Мариуполе работала российская противовоздушная оборона. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на советника городского головы Мариуполя.

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Частично исчез свет

Советник городского головы Мариуполя написал, что над городом в небе видны следы работы противовоздушной обороны.

Кроме этого, в районе площади Свободы исчезло электроснабжение. Пока неизвестно ничего о последствиях и причинах работы ПВО.

Интересно начинается пятница,

– написал Андрющенко.

Ранее стало известно, что через Мариуполь были зафиксированы массовые и хаотичные перемещения российской техники из Запорожья. Такой активности не наблюдали уже достаточно давно.

Раньше все происходило наоборот – технику тянули из России в сторону Угледара, а похожих действий не было уже 2 года. Вероятной точкой назначения этой техники должно стать Курахово, которое россияне активно пытаются захватить.