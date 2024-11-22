У тимчасово окупованому Маріуполі працювала російська протиповітряна оборона. Про це пише 24 Канал із посиланням на радника міського голови Маріуполя.
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Частково зникло світло
Радник міського голови Маріуполя написав, що над містом в небі видно сліди роботи протиповітряної оборони.
Крім цього, у районі площі Свободи зникло електропостачання. Наразі невідомо нічого про наслідки та причини роботи ППО.
Цікаво починається пʼятниця,
– написав Андрющенко.
Раніше стало відомо, що через Маріуполь були зафіксовані масові та хаотичні переміщення російської техніки із Запоріжжя. Такої активності не спостерігали вже досить давно.
Раніше все відбувалося навпаки – техніку тягнули з Росії в бік Вугледару, а схожих дій не було вже 2 роки. Ймовірною точкою призначення цієї техніки має стати Курахове, яке росіяни активно намагаються захопити.