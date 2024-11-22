Что заметили американские аналитики в течение 21 ноября, пересказывает 24 Канал со ссылкой на ISW. В частности, главные выводы относительно продвижения российских и украинских войск.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 22 ноября

Российские войска незначительно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры показывают, что это произошло к западу от Спального, к юго-востоку от Суджи .

. Российские войска 20 и 21 ноября продолжали наступательные операции к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска и Старицы, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

и Старицы, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Россияне продвинулись на северо-запад от Кременной . Геолокационные кадры показывают, что это произошло в центре Тернов, к северо-западу от Кременной.

. Геолокационные кадры показывают, что это произошло в центре Тернов, к северо-западу от Кременной. Ни российские, ни украинские источники не сообщали о боях на Северском направлении. Но российские войска продвинулись на юго-восток от Часова Яра и продолжили наступательные действия. Геолокационные кадры свидетельствуют, что российские части продвинулись через участок канала Северский Донец – Донбасс к западу от Клещеевки.

Карты боевых действий на фронтах войны в Украине за 21 ноября / Иллюстрации ISW

Также российские войска продолжали наступательные действия и подтвердили продвижение в районе Торецка, в частности в центре города. На Покровском направлении они атаковали, но не продвинулись. Но продвинулись на юго-восток от Курахово . Геолокационные кадры показывают, что российские войска, вероятно, захватили Дальнее.

. Геолокационные кадры показывают, что российские войска, вероятно, захватили Дальнее. Украинские войска продвинулись на север от Угледара. Геолокационные кадры показывают, что это произошло в полях к северу от Богоявленки . Но российские силы продвинулись на север от Антоновки. И, вероятно, на северо-восток от Великой Новоселки.

. Но российские силы продвинулись на север от Антоновки. И, вероятно, на северо-восток от Великой Новоселки. 21 ноября в России заявили, что продвинулись в северные окраины Дорожнянки к югу от Гуляйполя , но ISW не нашел подтверждения.

, но ISW не нашел подтверждения. Также российские войска продолжали наступление в Запорожской области возле Роботино, Орехова, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток, но не продвинулись. В Херсонской области линия фронта не менялась.

Подытоживая сводку, Институт изучения войны отметил, что российские войска незначительно продвинулись в Курской области на юго-восток от Суджи, также на северо-запад от Кременной, на юго-восток от Часового Яра, в Торецке, на юго-восток от Курахово, на северо-восток от Угледара и, вероятно, на северо-восток от Большой Новоселки. А украинские войска продвинулись на север от Угледара.