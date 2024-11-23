В етері 24 Каналу журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва розповіла, чому порт у Бердянську це важлива і законна воєнна ціль та як його використовує ворог.

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Далеко не перша атака

Наразі у Бердянському порту є велике скупчення російської техніки й солдатів. Офіційні українські джерела неодноразово підтверджували це. Крім того, звідти росіяни вивозять крадене українське зерно.

Взагалі окупанти все, що тільки можна перетворили на свої військові об'єкти. Російські солдати розміщуються і в прибережних селах, і на базах відпочинку,

– зазначила Сисоєва.

Періодично у тимчасово окупованому Бердянську лунають якісь вибухи. Цікаво, що подібні інциденти окупанти не коментують. Інформація на пропагандистських каналах з'являється тільки, якщо це вже неможливо приховати від людей. Нагадаємо, окупаційна влада Бердянська бідкалася про атаку безпілотників на порт 31 жовтня.

Хоча люди й так все чудово бачать. Іноді вдається поспілкуватись з мешканцями окупованих територій Запорізької області. Місцеві позитивно сприймають "бавовну", яка періодично стається,

– мовила депутатка Запорізької райради.

Вибухи на тимчасово окупованих територіях України стаються виключно на військових об'єктах, адже ЗСУ не працюють як росіяни, які б'ють по цивільних.

До слова, спершу окупаційна влада Бердянська ніяк не коментувала вибух. Російське міноборони лише повідомило, що за ніч збили один БпЛА над Кримом, де також було чутно вибухи.

Втім, зранку призначений Росією голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євгєній Балицький написав, що по порту було здійснено атаку керованою ракетою. За словами колаборанта, ракетна атака нібито не вплинула на працездатність порту.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російське "пе-ве-о" не змогло збити ракету.