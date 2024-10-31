Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, зауваживши, що через порт окупанти здійснюють відвантаження військової техніки та боєкомплектів. Для того, щоб приховати перевезення росіяни вигадують різноманітні способи.

Дивіться також Росія вербує цивільних українців з окупованих територій до своїх лав, – джерела

Як окупанти використовували порт

Росіяни використовують порт в Бердянську лише в якості військового об'єкту. Туди ворог привозив боєкомплекти, техніку та вивозив звідти награбоване. Тому, порт слугує логістичним терміналом.

Залізниця проходить через усе місто і їм не комфортно. Вони навіть анонсували, що будуть будувати залізницю в обхід, щоб не було видно, що в'їжджає та виїжджає в порт і назад,

– сказав Дудукалов.

Росіяни навіть від Бердянська в бік Маріуполя відбудовували дороги з кількома смугами для того, щоб перевозити техніку і вантажити в порту.

Заступник голови додав, що окупанти піратським способом викрали усе, що росте на полях, включно з зерном, та металоломом Окупати звітували, наприклад, про 1000 тонн, а крали набагато більше.

Деталі атаки

До території порту долетіли 3 безпілотники. Місцеві повідомили, що чули від 6 до 10 вибухів, але вони могли чути роботу російської ППО.

Окупантам вдалось збити над Бердянськом один дрон, тому росіяни скиглили, що, буцімто, йде атака на місто.

Зауважте! Центр Бердянська фактично засипало уламками від російської ППО. Водночас окупанти повідомили, що вдалось припинити "спроби київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням БпЛа літакового типу по об'єктах на території Росії".

"Є поранені та, можливо, загиблі серед особового складу ворога. Без таких наслідків це не могло відбутись, адже це був військовий об'єкт, де перебував особовий склад окупантів", – зазначив Дудукалов.

Після цього росіяни перекрили практично всю центральну частину міста, школи та садочки не працювали. Окупанти запропонували місцевим жителям не виходити з домівок. Ба більше, дали "пораду" водіям не їхати в Бердянськ з інших міст. Лише від 13:00 в місті запрацював транспорт.

Окупанти просто ховали наслідки того, що відбулось від зайвих очей. Однак швидкі, пожежники та відомі результати свідчать, що росіянам не вдалось це приховати. Вони визнали, що дії України були вдалими і порт, як найвіддаленіший військовий об'єкт залишається під загрозою,

– зауважив заступник голови.