Про це 24 Каналу повідомили джерела. Зокрема, ми отримали скриншот подібних смс-повідомлень, які розсилає ворог.

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У цих повідомленнях Росія закликає українців приєднуватись до ворожого війська і пропонує службу по контракту. При цьому пунктами відбору вказують місто – Генічеськ Херсонської області.

Росія вербує українців на окупованих територіях

Ба більше, ворог намагається "мотивувати" виплатами. Пропонують і статус ветерана бойовиї дій, і соціальні пільги, і гарантії.

"Грошова винагорода від 210 тисяч рублів, одноразова виплата 800 тисяч рублів", – ідеться у повідомленні.



Українці на окупованих територіях отримують смс від ворога / Скриншот наданий 24 Каналу

Однак, росіяни не згадують про колосальні втрати, яких зазнає їх військо у війні проти України. Так, станом на 31 жовтня Сили оборони ліквідували майже 650 тисяч окупантів і їх кількість щодня продовжує зростати. Тож, не дивно, що ворог усіма силами намагається компенсувати втрати, залучаючи північнокорейські війська і ось, намагаючись вербувати українських громадян.