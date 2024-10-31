Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, отметив, что через порт оккупанты осуществляют отгрузку военной техники и боекомплектов. Для того, чтобы скрыть перевозки россияне придумывают различные способы.

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Как оккупанты использовали порт

Россияне используют порт в Бердянске только в качестве военного объекта. Туда враг привозил боекомплекты, технику и вывозил оттуда награбленное. Поэтому, порт служит логистическим терминалом.

Железная дорога проходит через весь город и им не комфортно. Они даже анонсировали, что будут строить железную дорогу в обход, чтобы не было видно, что въезжает и выезжает в порт и обратно,

– сказал Дудукалов.

Россияне даже от Бердянска в сторону Мариуполя отстраивали дороги с несколькими полосами для того, чтобы перевозить технику и грузить в порту.

Заместитель председателя добавил, что оккупанты пиратским способом похитили все, что растет на полях, включая зерно, и металлолом Оккупанты отчитывались, например, о 1000 тонн, а воровали гораздо больше.

Детали атаки

К территории порта долетели 3 беспилотника. Местные сообщили, что слышали от 6 до 10 взрывов, но они могли слышать работу российской ПВО.

Оккупантам удалось сбить над Бердянском один дрон, поэтому россияне ныли, что, будто, идет атака на город.

Заметьте! Центр Бердянска фактически засыпало обломками от российской ПВО. В то же время оккупанты сообщили, что удалось прекратить "попытки киевского режима осуществить террористические атаки с применением БпЛа самолетного типа по объектам на территории России".

"Есть раненые и, возможно, погибшие среди личного состава врага. Без таких последствий это не могло произойти, ведь это был военный объект, где находился личный состав оккупантов", – отметил Дудукалов.

После этого россияне перекрыли практически всю центральную часть города, школы и садики не работали. Оккупанты предложили местным жителям не выходить из дома. Более того, дали "совет" водителям не ехать в Бердянск из других городов. Только с 13:00 в городе заработал транспорт.

Оккупанты просто прятали последствия того, что произошло от лишних глаз. Однако быстрые, пожарные и известные результаты свидетельствуют, что россиянам не удалось это скрыть. Они признали, что действия Украины были удачными и порт, как самый отдаленный военный объект остается под угрозой,

– отметил заместитель председателя.