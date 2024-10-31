Оккупационные власти признали попадание. Кроме того, местные телеграм-каналы сообщают, что в городе пропал свет, передает 24 Канал.

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На месте удара много пожарных и врачей

Как сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, дроны атаковали Бердянск с 6 утра. Там до сих пор раздаются взрывы.

Основной удар в районе порта. Над портом визуально заметно дым от большого пожара. Большое количество скорых и пожарных,

– написал он.

Итак, можно предположить, что есть раненые.

Кроме того, местная оккупационная власть утверждает, что дроны якобы атаковали еще помещения самой администрации в городе.

Из-за обстрела работа в официальных бюджетных органах отменена минимум на один день. Также не будут работать школы и детсады. Местных просят не покидать дома.

"В течение минувшей ночи пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки с применением БпЛа самолетного типа по объектам на территории России. Средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Восемь БПЛА сбито над территорией Ростовской области, пять БПЛА уничтожено над территорией Курской области, три – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Брянской области, по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря", – заявляют оккупанты.