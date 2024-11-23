Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

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Взрыв в Бердянске 22 ноября

Взрыв прогремел в районе порта Бердянска около 23:38 22 ноября.

После взрыва было видно зарево и признаки пожара, длившегося до получаса. В прибрежных районах Бердянска чувствовался запах горелого,

– рассказал Петр Андрющенко.

Добавил, так называемая оккупационная "власть" никак не прокомментировала взрыв в Бердянске. Российское минобороны только сообщало о якобы сбивании ночью одного БПЛА над Крымом. На оккупированном полуострове раздавались взрывы.

В районе порта Бердянска прогремел взрыв / Коллаж Андрющенко

Заметим, что российские захватчики 31 октября жаловались на атаку беспилотников на порт в Бердянске. Как обычно, оккупанты пытались скрыть последствия. Кстати, через этот порт россияне осуществляют отгрузку военной техники и боекомплектов.