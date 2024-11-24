Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, заметив, что очень вовремя сопротивление сообщил разгрузки баржи. Это происходило в темное время суток, без освещения.

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Новые детали взрыва

Прилет произошел, когда разгружали баржу с горюче-смазочными материалами. В Бердянский порт прилетели не дроны, а ракета. Ее обломки опубликовали сами россияне.

Следствием стало серьезное возгорание. Взрыв был настолько сильный, что его слышали не только в городе, а и в селах. Бердянск радуется таким акциям, потому что оккупанты продолжают использовать порт как логистический узел. Хотя это все труднее делать, потому что Силы обороны уничтожают их логистику,

– рассказал Виктор Дудукалов.

Он добавил, что россияне думали якобы украинцы ждут их на своей территории, поэтому поверят во все, что они скажут, но это совсем не так. После прилета пропагандисты сообщили, что все под контролем.

"Хотя большинство города видела этот очаг, оккупанты через несколько минут сообщили, что все хорошо и это отработала противовоздушная оборона. Утром следующего дня россияне были вынуждены сообщить, что по инфраструктуре порта прилетела управляемая ракета, но последствий якобы нет", – заметил Виктор Дудукалов.

Понятно, что если бы последствий действительно не было, то можно было бы больше ничего не говорить. Но захватчики решили опубликовать обломки ракеты. Из них становится очевидно, что прилет все-таки был, к тому же успешный.

Когда беспилотники летят транзитом над Бердянском, а потом достают Кубани или Крыма, оккупанты всегда говорят, что сбили, например, 10 БПЛА. Хотя на самом деле могли лететь только 6. Поэтому пропаганда и реальность – это совершенно разные понятия. Украинцы на нее не реагируют, потому что им достаточно посмотреть в окно и понять, что происходит,

– добавил заместитель председателя Бердянского районного совета.

Напомним, о взрыве стало известно 22 ноября. Тогда в прибрежных районах города люди слышали запах гари, а перед тем видели зарево. Российское минобороны ничего не комментировало, а лишь сообщило о сбивании беспилотников, которые якобы летели на Крым.