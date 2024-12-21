Офіцер Збройних сил України Сергій Цехоцький сказав, що росіяни намагалися штурмувати правобережжя Херсонщини, щоб відволікти увагу від Покровського напрямку. Про це пише 24 Канал з посилання на "Київ 24".

Дивіться також Пів сотні боїв під Курськом, важка ситуація біля Покровська: карта бойових дій на 21 грудня

Чи вдалося це Росії

За його словами, відповідна спроба для військових Росії виявилась невдалою. Водночас росіяни намагаються наступати одразу на кількох напрямках фронту. Зокрема, мовиться про Донеччину.

Ворог намагався використати штурм правобережжя як відвертальний маневр від Покровського напрямку, однак їм цього не вдалося.

Аналітики Інституту вивчення війни раніше писали, що російські мілблогери стверджували, що українські сили відбили позиції в західній Запорізькій області, а також контратакували та наступали з Кам’янського на Лугкове. Російські війська продовжували штурм біля Малої Токмачки та біля Новоданилівки.

Україна продовжує операцію на території курської області. 19 грудня речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що Курській області було вбито та поранено "кілька сотень" північнокорейських військовослужбовців.