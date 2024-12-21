Загалом впродовж доби на фронті відбулося 211 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Де атакує ворог

На Харківському напрямку минулої доби відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку сталося 11 боєзіткнень. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової.

Що відбувається біля Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 16 атак противника в районах Ямполівки, Тернів, Новосергіївки, Зеленого Гаю, Іванівки, Торського, Григорівки та Серебрянського лісу.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 6 ворожих спроб просунутись вперед у районі населеного пункту Часів Яр.

На Торецькому напрямку ворог 11 разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ в районах населених пунктів Торецьк та Леонідівка.

На Покровському напрямку відбили 46 атак. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Даченське, Вовкове, Піщане, Нововасилівка, Новоєлизаветівка, Новоолексіївка та Українка, застосовуючи штурмову та бомбардувальну авіацію.

Ворог просувається біля Нового Труда: дивіться на карті

На Курахівському напрямку біля населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Андріївка, Курахове, Дачне, Дальнє, Костянтинопольське та Костянтинопіль окупанти 24 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку 36 разів окупанти атакували в районах Успенівки, Дальнього, Янтарного, Розливу, Богатиря, Великої Новосілки, Макарівки, Новосілки, Новополя та Новодарівки.

Успенівка перебуває під тиском противника: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили одну спробу противника просунутись вперед в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку наші воїни відбили 4 атаки російських загарбників.

На Курському напрямку відбулося 50 бойових зіткнень, дев’ять ворожих авіаційних ударів одинадцятьма КАБами, більше ніж чотириста артилерійських обстрілів позицій Сил оборони.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність.