Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Згідно з оприлюдненою інформацією, Сили оборони "мінуснули" ще 1860 росіян.
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Втрати ворога на 21 грудня 2024
- особового складу – близько 772 280 (+1860),
- танків – 9 594 (+10),
- бойових броньованих машин – 19 841 (+18),
- артилерійських систем – 21 252 (+32),
- РСЗВ – 1 256 (+0),
- засобів ППО – 1 027 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 685 (+85),
- крилатих ракет – 2 947 (+4),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31 891 (+98),
- спеціальної техніки – 3 662 (+0).
Втрати ворога на 21 грудня / Генштаб ЗСУ