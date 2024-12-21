Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Згідно з оприлюдненою інформацією, Сили оборони "мінуснули" ще 1860 росіян.

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Втрати ворога на 21 грудня 2024

  • особового складу – близько 772 280 (+1860),
  • танків – 9 594 (+10),
  • бойових броньованих машин – 19 841 (+18),
  • артилерійських систем – 21 252 (+32),
  • РСЗВ – 1 256 (+0),
  • засобів ППО – 1 027 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 685 (+85),
  • крилатих ракет – 2 947 (+4),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31 891 (+98),
  • спеціальної техніки – 3 662 (+0).

Втрати ворога на 21 грудня 2024 року
Втрати ворога на 21 грудня / Генштаб ЗСУ