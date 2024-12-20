Підрахунок підтверджених смертей російських військових ще триватиме. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське медіа "Медіазона".

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Які підтверджені втрати росіян на війні

Журналісти зазначають, що через затримки у публікації даних повну картину втрат поки оцінити складно, але попередні підсумки вже є.

Підтверджені втрати російських військових:

2022 рік: 18 983 осіб

18 983 осіб 2023 рік: 33 550 осіб

33 550 осіб 2024 рік: 20 364 осіб

Дата загибелі невідома у 11 860 осіб.

Видання також повідомляє про наявність 7 335 необроблених записів, з яких 36% можуть бути дублями.

У 2024 році значну частку втрат зазнали так звані "добровольчі" підрозділи, зокрема через ускладнення відстеження набору ув’язнених.

У 2022 році основні втрати зазнали підрозділи Повітряно-десантних військ (ПДВ). У 2023 році на перший план вийшли завербовані ув’язнені, які масово гинули під час штурмів Бахмута.

Наразі частка вбитих ув'язнених впала, але віднедавна вербувати у армію можна на будь-яких стадіях кримінального процесу – тож підтвердити факт вербування з місць позбавлення волі стало складніше.

Найбільше загиблих припадає на уродженців Республік Башкортостан і Татарстан – приблизно по 2 тисячі осіб із кожного регіону. Значні втрати також зафіксовані серед жителів Уралу: Пермського краю, Свердловської та Челябінської областей.

Попри ці шокуючі дані, російська влада продовжує замовчувати офіційні цифри втрат. Під час щорічної пресконференції російський диктатор Володимир Путін проігнорував питання щодо зниклих безвісти військових.